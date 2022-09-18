今(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。稍早桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌。PTT鄉民開酸：「豆腐渣工程」、「新竹棒球場，桃園羽球場」、「台積電也是會有不良品」，將前新竹市長林智堅近日復出的名言也拿來揶揄。

稍早台東發生芮氏規模6.8地震，桃園市地區最大震度3級。就有網友在推特上貼出「桃園市八德國民運動中心」的現場畫面，剛剛猛力一晃，天花板整個崩塌，掉得滿地都是，讓拍攝者嚇得直呼「差點掛了！」

影》羽球場天花板全塌 八德運動中心1民眾遭砸傷

桃園市八德國民運動中心也透過粉專發布緊急通知，5樓羽球場因為地震導致場地受損，「目前暫停開放」，粉專底下網友也貼出相關照片並紛紛留言表示：「太誇張了吧！昨天不是才剛裝修好」、「扯了才新的馬上...」、「還好大家跑得快」。

PTT鄉民開酸：「阿燦政績+1」、「紙糊的嗎」、「4D體驗，值回票價」、「綠色執政，品質」、「三級就這樣崩壞？」、「小震故事」、「廢成這樣不知道該說什麼」、「綠色品質」、「我大周瑜放個落石術不行嗎？」、「豆腐渣」、「昨天才裝修好，怎麼驗收的」、「這是蓋球場還是蓋裝置藝術」、「萬劍決笑死」、「再發包一次」、「12e的感謝」、「包商要哭了，不知道驗收完畢了沒」、「Dpp錢都這樣花的」。

還有人推，「爛設計，根本沒搭牢，中看不重用」、「比一堆老房還脆弱」、「三級萬劍訣」、「5樓羽球燈垮囉！」、「最頂的羽球燈」、「豆腐渣工程桃園也有了」、「桃園新竹一家親」、「全國就你運動場在坍塌，這品質誇張」、「綠色執政，品質保證，跟新竹球場一個樣」、「台積電也是會有不良品」、「民主羽球場你敢嘴」、「民主怎麼那麼脆弱QQ」、「新竹棒球場，桃園羽球場，品質一流」、「水好像有點深」。