大陸四川省17日新增的本土新冠確診病例少於百例，成都市的疫情亦有緩和，該市新冠疫情防控指揮部18日發通告宣布，當日凌晨零時起，成都有序恢復生產生活秩序，同時繼續加強常態化疫情防控。

港媒東網引述通告指出，全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，巴士、地鐵等公共交通全面恢復運行，各類車輛正常通行。與此同時，要嚴格落實疫情防控四方責任，並常態化開展核酸檢測，市民每週至少進行1次。成都還要求加強重點場所和機構管理，商店、農貿市場等場所加強人流引導，餐飲企業有序開放堂食經營，不承接大型宴席活動。

此外，室外景區景點以及文化館、圖書館、博物館、美術館等公共文化服務機構，在嚴格落實「限量、預約、錯峰」前提下重開。各類空間密閉休閒娛樂場所達防疫要求後有序開放，進入須查驗48小時內核酸無感染證明。有高、中風險區域的區市縣養老院、兒童福利院、精神衛生福利機構，則繼續實行封閉管理。