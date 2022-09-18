6.8強震後餘震持續，台東縣池上下午4時46分發生規模5.5地震，地震深度14公里，震央在台東縣政府北方 39.7 公里 ，位於台東縣池上鄉，全台有感，各地最大震度花東4級，投嘉雲南高3級，屏彰中宜2級，苗竹桃北1級。

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