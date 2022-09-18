全台有感！16：46池上又規模5.5地震 花東震度4級 16:592022/09/18 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台有感！16：46池上規模5.5地震，花東震度4級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6.8強震後餘震持續，台東縣池上下午4時46分發生規模5.5地震，地震深度14公里，震央在台東縣政府北方 39.7 公里 ，位於台東縣池上鄉，全台有感，各地最大震度花東4級，投嘉雲南高3級，屏彰中宜2級，苗竹桃北1級。 池上規模6.8今年最大震 氣象局：今天才是主震 花蓮高寮大橋斷裂影片曝光 3人跌落救援中 6.8強震原因出爐！20年來第7大 氣象局：73個前震 能量非常大 #6.8強震 #台東 #花東 #4級 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今晨花東又多次地震 鐵公路影響一次看 10:502022/09/18 生活 6.8強震重創花東 陳其邁：召回特搜人員待命支援 16:222022/09/18 政治 池上規模6.8今年最大震 氣象局：今天才是主震 14:362022/09/18 生活 台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連 04:102022/09/18 生活新聞 蔡英文南投輔選遇強震 強調已掌握狀況指示即時救援 16:172022/09/18 政治 台東6.8地震 蔡英文：災防中心一級開設即時援救 16:032022/09/18 政治 台東強震傳災情 陳時中宣布取消行程 16:212022/09/18 政治 規模6.8強震 嘉義落石坍方 花蓮、台東道路傳災情 17:412022/09/18 生活 規模5.9餘震 氣象局：有助能量加速釋放 14:302022/09/18 生活 花蓮17人受傷！3橋斷裂六十石山坍方 災情一次看 16:442022/09/18 生活 2人獲救命危！花蓮玉里大樓倒塌仍有2母女受困 16:482022/09/18 社會 台東6.8強震全台有感 饒慶鈴曝最新狀況 15:542022/09/18 政治 花蓮高寮大橋斷裂影片曝光 3人跌落救援中 15:292022/09/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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