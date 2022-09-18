《花樣年華》以4K修復版重返大銀幕，影迷穿旗袍朝聖張曼玉風采。（CATCHPLAY提供）

名導王家衛執導、梁朝偉攜手張曼玉主演的經典電影《花樣年華》近日以4K修復版重返大銀幕，描述報館編輯周慕雲（梁朝偉飾）與妻子搬進一棟群居大廈，邂逅了同樣與和丈夫剛搬進來的蘇麗珍（張曼玉飾），雙方在某天發現自己的配偶有婚外情後，受傷的兩個靈魂開始接近彼此、互相愛慕，身陷在情感的漩渦之中，片中周慕雲與蘇麗珍的愛情故事令影迷意猶未盡，張曼玉婀娜多姿的身材與精緻的旗袍造型更是讓人難以忘懷。

打造電影中多件經典旗袍的藝術指導張叔平與攝影杜可風和李屏賓更以該片獲頒第53屆坎城影展評審團技術大獎，卓越的藝術成就獲得肯定。為致敬張曼玉的旗袍造型，片商於昨（17日）在台北松仁威秀影城舉行《花樣年華》旗袍Dress Code特映會，吸引眾多影迷合體穿著旗袍前來影城朝聖，有位影迷表示：「一部好的電影，無論過多久都值得你進電影院欣賞，《花樣年華》就是這麼一部值得大家重回電影院觀賞的電影，重拾經典的浪漫氛圍！」

除了王家衛獨有的電影氛圍受到喜愛外，影迷也大讚「4K修復版不僅畫質超細緻，髮絲也都很清楚，就連張曼玉的旗袍質感都看得出來，耳目一新，一定要進大銀幕體驗！」為讓影迷體驗高規格巨幕放映，《花樣年華》4K修復TITAN廳特別場今（18日）公布加開場次，將於明（19日）中午12點開賣，本次加開特別場場次為25日晚間18點15分，除了可以體驗TITAN巨幕廳高規格放映之外，現場亦將發送入場限定禮《花樣年華》「限量珍藏版」A3海報乙張，更多詳情請上CATCHPLAY臉書。