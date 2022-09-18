新竹縣竹北市長參選人鄭朝方團隊打造專屬竹北市民行動願景車，在競選總部還未正式成立前，以最接地氣、機動性的模式，駛進竹北31個里，傾聽各地的民生建設需求與對市政急待改善的議案。鄭朝方期盼走遍大街小巷、走進人群傾聽民意，並在公共事務上，完成民眾對於政治代理人的期盼及託付。

鄭朝方表示，傳統的選舉都是希望大家走進競選總部，來理解候選人的理念與政見，但他希望能擴大民眾參與，並更具廣度和深度的討論、倡議市政政策，所以要透過這輛超進化胖卡，繼續爭取更市民朋友的認同，帶領竹北朝向新方向的前進。

「競選總部不應該只是炒新聞吸引網美去拍照。」辦公室主任王信允表示，競選總部多選址於市區商業機能與能見度最好的位置，往往忽略了對原生舊發展區、農工業社區這些相對遠離都市核心區域的民眾聲音，但選戰實質的營運核心目標，就是開展對話場域，讓更多市民能更方便的參與城市治理。

鄭朝方團隊指出，願景車計畫未來將採取更積極與有效率的模式，前進到鄰里公園、廟埕廣場甚至是社區家戶門口，蒐集市民第一手對城市的期待。未來還會陸續啟動城市願景藝術行動，邀請市民來一同參與。

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