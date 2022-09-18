台中監獄人員解釋固定式腳鐐與活動式腳鐐的區別。（張亦惠攝）

台中監獄昨天傳出受刑人陳坤和因左跟骨需拔除骨釘，16日由2名監所人員戒護至中國醫藥大學附設醫院，17日開完刀後，下午5點24分從醫院逃跑，並到殯儀館停車場開走一輛未拔鑰匙的小貨車，今天下午台中監獄出面說明相關狀況時，陳坤和人在中壢落網，目前正在天晟醫院治療中。

台中監獄今天下午由副典獄長楊戶政出面說明，楊戶政表示，陳坤和是16日由2名戒護人員戒護前往中國附醫，17日上午8點到11點50分左右開刀拔骨釘，沒想到戒護人員下午5點44分發現陳坤和已不在病房，隨及展開調查及通報，初步了解，陳坤和約在5點24分時，以鐵絲打開腳鐐，離開醫院，而鐵絲則遺留在現場，當時同房還有其他3名受刑人在場。

外界質疑是否因戒護人力不足導致此起事件，楊戶政說，台中監獄在中國附醫有兩間戒護病房，有2名戒護人員戒護，但昨天因1受刑人有緊急狀況，由1名戒護人員陪同至急診室，導致另1名戒護人員需負責2間戒護病房，陳坤和可能趁此逃脫，昨天發生後立即檢討派駐人力，目前已由7人增加至9人，也在調查釐清責任中。

為何陳坤和戒護就醫未使用固定式腳鐐而改為活動式腳鐐？楊戶政指出，因該收容人入獄前即因左跟骨骨折動過手術，在台中監獄收容期間，表現及回診等皆正常並無其他異常，根據醫囑需拆除骨釘，且因手術位置在腳部，醫療需求無法使用固定式腳鐐。