蘇嘉全今天到場站台助選，除為吳敏濟披掛彩帶，並將民眾贈送的包子與粽子的扁擔，放在吳敏濟肩膀象徵承擔重任。(吳敏濟服務處提供)

蘇嘉全今天到場站台助選，除為吳敏濟披掛彩帶，並將民眾贈送的包子與粽子的扁擔，放在吳敏濟肩膀象徵承擔重任。(吳敏濟服務處提供)

角逐連任的台中市議員吳敏濟，今天成立溪北競選服務處，現場擠進1000多位鄉親力挺！現場戰鼓與舞獅熱鬧開場，前立法院長蘇嘉全及現任北屯區市議員謝明源特到場站台，細數吳敏濟多年來的政績，及為公平正義不怕個人安危挺身而出為民眾解決困難；蘇嘉全懇請溪北及甲安埔鄉親全力支持，讓吳敏濟繼續為甲安埔鄉親服務。

蘇嘉全今天到場站台助選，除為吳敏濟披掛彩帶，並將民眾贈送的包子與粽子的扁擔，放在吳敏濟肩膀象徵承擔重任。蘇嘉全表示，吳敏濟是位敬業又有正義感的民代，擔任三屆市議員受到甲安埔地區鄉親的肯定，在當立法院長時經常會接到吳的電話，並非吃飯敘舊而是地方鄉親的請託，例如大甲溪高灘地農民需要幫忙，或是老舊校舍需要改建等。

大甲區里長聯誼會長黃火塗也帶領許多現任里長及參選人，前往為吳敏濟加油打氣，並肯定吳敏濟三任以來的政績及對地方的貢獻，也希望甲安埔市民能全力支持吳敏濟高票連任。

曾任兩屆立委的北屯區市議員謝明源表示，從政多年也與吳敏濟在議會同事八年，吳議員經常都會找他共同擔任提案人或連署人，他所提出的議題都非常有建設性與前瞻性，不僅對地方有幫助，甚至是全市民都因此受惠；吳敏濟不畏惡勢力爭取公平正義的精神，現在已經很少見，尤其深夜赴大甲溪勘查砂石場違法排廢水讓他印象深刻，民意代表就是要選擇像吳敏濟一樣有經驗會做事的好議員，地方才會進步繁榮。

吳敏濟表示，12年前縣市合併，甲安埔許多老舊校舍及活動中心都已鋼筋裸露，搖搖欲墜，他努力向中央及市府爭取經費，現在幾乎完成改建。當時甲安埔要進入市區，至少需兩個多小時，公車很少且速限僅60，他在議會提案並建議交通部開放國道給市公車，交通部順應民情，除開放國道並修法放寬公車速限到100，這幾年陸續爭取五條國道公車路線，讓甲安埔市民經國道往返市區更便捷。

另偏鄉孩子上學，當時須由父母早起載送再去上班，非常辛苦，這幾年也爭取7條偏鄉公車，孩子只要在家附近站牌即可搭車上下學。甲安埔許多主要道路也都崎嶇不平，汽機車難行也極危險，這幾年積極爭取經費，現甲安埔10幾條主要道路皆已完成路平，給市民一條安全回家的路。

吳敏濟說，還有很多攸關地方發展的重大建設，還需繼續努力爭取，諸如鐵路雙軌高架化、山海環線甲后線，及大甲幼獅工業區廠商與鮭魚返鄉的企業找不到土地設廠，未來將請市府及中央在溪北和大安地區，尋找合適土地設高科技及半導體園區。懇請甲安埔鄉親繼續給予支持並幫忙拉票，希望能高票連任，繼續為甲安埔及海線地區市民服務並爭取更多建設。