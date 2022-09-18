台東縣17日起逾90起地震，台東縣鹿野鄉1間寺廟牌樓因強震造成左方牌樓應聲倒塌。（民眾提供）

台東縣17日起逾90起地震，其中以17日晚間、18日下午規模最大。台東縣鹿野鄉1間寺廟牌樓因強震造成左方牌樓應聲倒塌，牆壁也出現裂縫。廟方憂心若餘震持續，恐壓斷高壓電線造成危險，報請相關單位協助拆除。

廟方表示，牌樓在昨天晚上大地震造成應聲倒塌，而主要中間的大牌樓出現大裂縫，廟方人員擔心若整個牌樓全部倒塌將會壓斷高壓電線，相當危險，目前也請相關單位設法協助拆除快斷裂的牌樓。