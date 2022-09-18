地震超大！台東縣池上鄉今（18）日下午2時44分發生規模6.8超大地震，深度7公里，各地最大震度台東6強、花蓮6弱，南投5弱，嘉高南雲屏彰中苗宜竹北4級，桃澎3級，馬祖1級。而國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長陳時中、前台北市副市長黃珊珊都不約而同的在臉書上替台灣祈福，引發討論。

氣象局指出，在台東池上6.8超大地震前，池上鄉就發生3起地震，分別是下午1時19分開始規模5.9地震，最大震度花蓮5強、台東5弱，下午1時54分規模4.7地震，下午2時32分規模5.6地震，最後就是下午2時44分6.8強震。對此蔣萬安在臉書上表示「從昨晚開始接連地震，花東地區陸續傳出災情；花蓮玉里有大樓傾倒、高寮大橋斷裂、台鐵東里站月台遮雨棚也崩塌砸中自強號列車，台東鹿野寶華橋也錯位封橋」，蔣萬安坦言「921大地震馬上就要滿23週年；對於天災，我們千萬不能掉以輕心！」蔣萬安更強調「取消今天晚間公開行程，祝願天佑台灣！」

而陳時中則在臉書上表示「適才再度發生強震，請市民朋友注意安全，保持警覺，不過度恐慌。如再遇餘震，務必掌握趴下、掩護、穩住三步驟。地震相關訊息，以政府與中央氣象局發布為主，請勿傳遞錯假資訊」，也強調「今天後續行程取消，祈願台灣平安」；黃珊珊也指出「餘震持續不斷，稍早台東又有芮氏6.8地震，台北市災害應變中心會持續監控狀況，請各位保持鎮定，並遠離易傾倒掉落的家具或招牌，願一切平安」。