台中市特搜大隊集結出發花蓮救援。（市府提供／張亦惠台中傳真）

今天下午2點44分台東池上發生規模6.8地震，全台有感，地震深度僅7公里，最大震度包括台東6強、花蓮6弱，東部多處傳出災情，台中雖目前未傳出嚴重災情，但市長盧秀燕仍提早離開並取消預計出席的造勢活動，並宣布停止３天選務行程，返回市府召開緊急會議，指派特搜大隊出發花蓮救援。

今天下午連續強震，各地陸續傳出災情，尤其花東地區傳出橋樑、房屋倒塌等災情。市長盧秀燕表示，國人如手足，祈願國人無傷亡、大家平安之外，台中市府已展開行動。

盧秀燕說，今天第一時間聯繫上花蓮縣長徐榛蔚，關懷災情，並指派特搜大隊集結，準備器材車與警備車共10輛、29員救災同仁，兩隻搜救犬，即刻出發救援，並向徐縣長表示，未來視災情若還需要人力、物力及機具，台中市府將配合增援。

截至目前為止，台中市災情尚屬零星微小，盧秀燕在會議中指示各單位，均應加強戒備，以防餘震帶來災情，也呼籲市民朋友，不要掉以輕心，做好準備，確保安全，台中市政府也會妥善準備好防災措施。

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