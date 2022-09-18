根據中央氣象局資料顯示，今(18)日稍早14時44分出現的規模6.8地震，本起地震為今年最大震，且昨晚規模6.4地震為前震，本起地震才是主震，但推估不會再有比這次70多起前震更大的餘震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，台東關山昨晚9時41分發生規模6.4的前震，規模6.8的主震稍早才發生，有5次前震規模超過5，主震發生之前有超過70起的前震，相當少見。

他說，2018年2月4日美崙地震先有規模5.89的前震，之後也有許多餘震，2月6日出現規模6.32的主震，之後也有規模5.92的餘震，當時餘震延續的時間長達近1個月，和這次情況相當類似。

陳國昌指出，這個地區過去50年幾乎很少有地震，規模超過5.0的地震只有7次，不過這個地點有個隱憂，本起地震的震央位於菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞的內側，也就是花東縱谷的西側，位處推擠成中央山脈邊緣的位置，該地質為變質情況嚴重的片麻岩，由於變質岩的質地堅硬，越硬的地質也就越能夠承受變形，也就是已經積蓄了很多能量，可能上百年沒有大地震了。

陳國昌說，研判這個規模6.8地震就是主震了，也因為地震無論是前震還是餘震，範圍都不大，地質上破壞性構造也不多，接下來餘震會比前震釋放的能量小。