自行車新文化基金會主辦「2022_LIVDAY仲夏心騎天」登場。(台中市政府提供)

「2022_LIVDAY仲夏心騎天」在麗寶樂園露營區落雨松林開騎，現場逾千位車友共襄盛舉。(台中市政府提供)

財團法人自行車新文化基金會主辦「2022 LIVDAY仲夏心騎天」18日登場！活動自上午7時在麗寶樂園露營區落雨松林開騎，現場逾千位車友共襄盛舉。市府運動局長李昱叡到場為車友加油打氣，期望市民朋友養成運動好習慣；透過單車活動體驗台中地區各種風貌，提醒車友注意自身安全。

自行車新文化基金會董事長劉麗珠說，活動宗旨是鼓勵更多女性出來體驗戶外騎乘生活，倡導女性勇於騎出戶外，因此活動不取任何名次，這也是LIV想傳達出的心願，希望透過單車活動創造團體騎乘的感動；號召所有單車愛好者一同響應，共同相約騎出自信的自己。

自行車新文化基金會指出，此次活動規畫2種路線，分別是心形公路75K挑戰組與吹風看海45K輕遊組；75K挑戰組路線行經外埔區水流東桐花步道，前往苗栗通霄心形公路山區；45K輕遊組路線則往大安海水浴場前進，行經濱海自行車道，可供參與民眾自行選擇騎乘，期盼透過單車活動結合在地觀光，鼓勵民眾培養運動習慣，也騎出快樂回憶，愛上台中美好風光。

李煜叡表示，盧市長上任後積極推動酷運動，打造台中為酷城市，並於今年在台中陸續辦理2022萬眾騎BIKE、111年運動i台灣2.0計畫-大台中單車逍遙遊暨單車成年禮、踩動山海樂活單車嘉年華活動及時代騎輪節等多場單車活動，鼓勵市民參與，提升自我健康意識及養成運動7333的規律運動的習慣，提倡社會大眾運動風氣與推廣台中在地之美。