台東縣池上鄉18日發生規模6.8大地震，隨後花東持續傳出樓房倒塌、橋梁斷裂等災情，屏東縣長潘孟安立即指示特搜大隊整備前往救援。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

台東縣池上鄉18日發生規模6.8大地震，隨後花東持續傳出樓房倒塌、橋梁斷裂等災情，屏東縣長潘孟安立即指示特搜大隊整備前往救援。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

台東縣池上鄉18日下午2點44分發生規模6.8大地震，隨後花東持續傳出樓房倒塌、橋梁斷裂等災情，屏東縣長潘孟安立即指示特搜大隊整備前往救援，4點20分，屏東特搜大隊出動4車9人趕赴花蓮，潘孟安稱，縣府團隊已上緊發條、隨時注意地震後續發展。

潘孟安原計下午3點出席「屏東體育文化嘉年華」頒獎典禮，不料頒獎前遇上大地震，會場的小朋友嚇得趕緊躲在桌下，幸屏東沒有傳出災情。對此，潘孟安指出，頒獎前又來一個地震，當下立即跟災防中心聯繫，要求相關單位隨時整備。

潘孟安說，昨晚也餘震不斷，有在主管群組要求各局處查報所有館舍狀況，因為震央在台東，所以馬上詢問離震央較近的核三廠、牡丹水庫是否有問題，以及有沒有大樓有跳電、停電等狀況，好在都沒事。

潘孟安說，目前屏東縣除東港傳有電桿冒火花外，並無其他災情，但這幾天餘震不斷，仍請縣民多注意，並呼籲大家遇上地震時千萬不要緊張，縣府團隊已上緊發條、隨時緊盯突發狀況，密切注意相關後續發展。

頒獎典禮結束後，潘孟安立即趕到屏東特搜大隊，為將前往花蓮支援的特搜弟兄加油打氣。潘孟安透過臉書表示，「看到谷辣斯（Kolas）發出的訊息，得知花蓮在這次地震有樓房倒塌、橋樑斷裂的災情，馬上電話聯絡消防局長許美雪，感謝平日就訓練有素，並隨時待命的屏東特搜隊，最短時間完成整備，即刻出發前往花蓮救災！加油！天佑花蓮！天佑台灣！」