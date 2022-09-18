今（18）日下午2點44分發生有感地震，當時台北國家戲劇院正在演出國家文藝獎得主劉鳳學舞作《布蘭詩歌》，開演大約15分，劇院開始搖晃，工作人員隨即亮燈、開門，劇院廣播宣布演出中斷，也請觀眾離場，觀眾一度不願離席，直說「想留下來看演出！」在工作人員確定設備沒有受影響後，現場才又宣布恢復演出，最後演出順利完成。
由劉鳳學編創的《布蘭詩歌》，在1992年首演、2006年復刻重現，如今再度重返國家戲劇院，將有30年來不同世代的舞者同台演出。
演出當下遇上地震，國家戲劇院的天花板水晶燈，也隨著地震搖晃，發出叮叮噹噹的聲響，而現場觀眾十分鎮定，沒有人尖叫或離席，在劇院廣播宣布離場之後，觀眾也一度不願離席，現場暫停約7到8分鐘，直到確認設備沒有問題，再度宣布重演，觀眾也以熱烈掌聲，為舞者加油打氣，最後演出順利完成。
今日下午2點44分的地震發生在台東池上，芮氏規模為6.8，深度7公里，全台有10縣市震度4級以上。
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