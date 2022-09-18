昨天台東強震，高雄夢時代8樓天花板崩塌，伸縮縫也有受損情形，令人怵目驚心。今（18）日下午台東再次強震，夢時代雖無再發生災情，但是事發當下有民眾錄下影片，建築物發出陣陣刺耳的「ㄍㄧ ㄍㄧ」聲 ，令人毛骨悚然。

夢時代表示，昨天地震經初步確認館內並無人員受傷；另因購物中心建築物有設計伸縮縫，故8樓等部分伸縮縫有受損及矽酸鈣板龜裂情形、及少數裝潢天花板掉落，將逐一檢視並進行修補，以提供顧客安心安全的購物環境。

夢時代今天照常營業，除了「一番地壽喜燒」因昨地震影響，店內部份設施損壞。而今天下午強震後，臉書粉專高雄美食地圖今PO影片直說，「夢時代整棟建築一直發出聲音……」當時戶外廣場正舉辦市集，現場傳出陣陣刺耳「ㄍㄧ ㄍㄧ」聲 ，令人毛骨悚然。

現場有人忙著幫勸「不要站在玻璃前面，趕快離遠一點！」，民眾直喊「還在搖、還在搖」，有民眾則是一家大小趕緊快步避難，也有人駐足廣場拿手機拍下驚險的一刻。

對此，夢時代人員私下坦言，建築的確有「ㄍㄧ ㄍㄧ」聲 ，但建築本身沒有問題，也沒有人員傷亡，現場也無嚴重毀損情形。