彰縣府和各地公所都開始發放重陽敬老金，伸港鄉蚵寮村的村長再加碼500元，長輩們都很開心。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰縣府和各地公所都開始發放重陽敬老金，伸港鄉蚵寮村的村長再加碼500元，長輩們都很開心。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣65歲以上超過22萬人，近來各村里長都開始忙碌跑腿，通知「重陽禮金來了」，彰化縣政府維持65歲以上每人1000元，不少公所再加碼，大村鄉和伸港鄉福利最好，加發2000元，伸港鄉蚵寮村長薛壁鈴則自掏腰包500元，加上伸港福安宮發300元，成了領最多的小村。

彰化縣65歲以上人占全縣總人口數17.7％，發放重陽禮金，多數鄉鎮都採雙軌制，匯款及現金發放並行，尤其，近兩年受疫情衝擊，讓匯款的接受度大增，已衝破6成。

縣府表示，今年重陽敬老禮金花費超過10億元，排富方案後新369重陽敬老禮金政策，年滿65歲和55歲以上原住民，一般戶每人發放1000元；弱勢列冊低收入戶、中低收入戶、領身心障礙生活補助費或領有中低收入老人生活津貼，包含長照1.5倍安置者，65歲至79歲長者及55至64歲原住民長者每人3000元、年滿80歲至89歲長者6000元、90歲以上9000元；100歲人瑞領1萬元。

不少鄉鎮市公所也都再加碼，村里長奔波發送通知單，還紛紛自掏腰包，加贈麵線、蛋糕等，加上問候、祝福，讓長輩都很開心，感受溫暖人情。

加碼最多是大村鄉和伸港鄉，65歲以上長者多領2000元禮金，花壇鄉公所則加發1000元，彰化市、芬園鄉、鹿港鎮、福興鄉、和美鎮、員林市、埔心鄉都加碼500元；鹿港鎮公所強調，一年3節都發放；彰化市公所則表示，重陽禮金加碼不是最高，但春節敬老金，70歲以上長輩每人發6000元是全國最高。

特別的是，伸港鄉蚵寮村的村長針對村內長者再發500元紅包、並贈送蛋糕，村長薛壁鈴表示，重陽紅包已發7年，去年暫停是因妻子過世，今年恢復，共有262人受惠。加上福安宮也發300元，能領到3800元。

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