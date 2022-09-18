今(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。花蓮傳出房屋倒塌災情，首都台北搖晃程度也相當有感，藍綠台北市長候選人蔣萬安、陳時中先後宣布取消晚間行程。民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka則高寮大橋斷折扭曲影片，及玉里接瑞穗的瑞穗大橋北上方向龜裂的照片，還說斷橋傳出有3位民眾跌落等待救援，請大家幫忙禱告。

蔣萬安下午在臉書發文表示，從昨晚開始接連地震，花東地區陸續傳出災情；花蓮玉里有大樓傾倒、高寮大橋斷裂、台鐵東里站月台遮雨棚也崩塌砸中自強號列車，台東鹿野寶華橋也錯位封橋。快拿起電話關心住在花東的親人跟朋友，同時也要檢查一下家中有沒有災損跡象。921大地震馬上就要滿23週年；對於天災，千萬不能掉以輕心，「萬安取消今天晚間公開行程，祝願天佑台灣！」

陳時中也發文提醒，適才再度發生強震，請市民朋友注意安全，保持警覺，不過度恐慌。地震相關訊息，以政府與中央氣象局發布為主，請勿傳遞錯假資訊。今天後續行程取消，祈願台灣平安。

Kolas Yotaka則PO出她在地收集到的災情畫面憂心指出，玉里接瑞穗的瑞穗大橋，北上方向龜裂。還PO高寮大橋斷折扭曲的影片表示，這是一條在玉里很重要的橋樑。她急喊「陸續有災情傳出時，我一看到就覺得很擔心。現在我知道的消息是有三人跌落，等待救援。請大家禱告！」而稍早新聞訊息則指出，落橋的3人有獲得救援，生命安全無虞。

Kolas也分享數張道路遭土石掩埋、塵土飛揚的照片表示，「我已停止所有競選活動。玉里災情狀況陸續有家人回報，叔叔因路斷被困山區，幸人平安。」