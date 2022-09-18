雲林縣社區深度文化之旅，帶領民眾走進社區巷仔內。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣社區遊程集合15個協會、共20條遊程，以「巷仔內好遊玩」為主題，帶領民眾走進社區巷仔內，18日在虎尾糖廠同心公園舉辦宣傳行銷記者會，20條特色遊程包括14條1日遊、6條2日遊，即日起至11月中每個周末六、日都有不同的山海特色遊程，超值又優質的深度體驗，邀請全台民眾到雲林一遊。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，「農村總合計畫」是中央重要政策，本年度農委會水保局、雲林縣政府城鄉發展處、文化觀光處共同推動社區遊程，帶動農村總體發展成效顯著，雲林縣潛力無限，今年獲得台灣最多個農村領航獎，期許在地社區、農遊業者能夠自我精進，未來朝向優遊農村體驗評測發展。

縣文化觀光處處長陳璧君說，在縣府的扶植與支持下，2020年雲林觀光人次成功突破千萬，擠身台灣觀光大縣，今年把握「農村總合計畫」的資源挹注，針對推動多年的社區深度文化之旅進行一系列加值深化，未來將持續擴大各項在地亮點，結合社區祕境、生態風貌、食農教育、文化軌跡等，期望雲林之美被更多人看見。

陳璧君指出，雲林縣推動社區深度文化之旅多年，參與單位年年增加，社區也成功朝向常態性辦理。疫情期間社區的自我成長腳步不停止，透過將舊景點精緻微調、開發全新特色景點，路線也配合各項縣內特色節慶活動，具有產業深度體驗、環境教育、親子共創等主題，創造更大效應。

雲林縣本年度20條特色遊程，即日起至11月中每個周末六、日都有，詳情可上雲林縣政府文化觀光處臉書查詢相關訊息，亦可直接跟辦理單位聯繫，可享團報優惠。