藝人林郁智（納豆）今年1月因腦出血緊急送醫開刀，住進加護病房多時，女友依依始終陪伴身側，讓外界佩服，如今納豆病情漸漸穩定，在家進行休養，未料連日地震，依依家中吊燈更因為強震掉落，幸好她反應極快，拉著納豆一起躲在桌子下才沒有受傷。

繼昨日晚間6.4地震後，今日下午再度發生6.8級強震，部分地區因此傳出房屋倒塌等災情，藝人依依呼籲家中如有吊燈的民眾，遇到大地震千萬要小心，下午發生地震時她趕快拉著納豆躲進桌下，「3秒鐘時間，吊燈應聲砸落」，幸好反應即時沒有受傷，從依依曬出的照片可以看到水晶吊燈幾乎所剩不多，燈具殘骸碎片散落一地。

網友大讚她反應：「真的好險，你真的是納豆的福星」、「天啊！依依真的好靈敏，超強」、「人平安就是好事！」依依事後透露父親也看到她家情況，因為擔心女兒安全，第一時間衝來幫忙把吊燈的殘骸拔掉，避免再有餘震剩下的吊燈掉落，讓她直呼：「世上只有爸媽好」。

不過因為地震，導致大樓的電梯停駛，依依感動表示爸爸為了她堅持一口氣爬20幾樓，來回總共爬了50幾層樓，男友納豆為了感謝未來岳父幽默做出跪下動作，迎接不辭辛勞的依依爸，她也記錄下爸爸拆除燈具的背影，並與掉落碎片合照，只見玻璃碎片比臉還要大，因部分脫落看起來有些鋒利，如果再掉下來後果不堪設想。