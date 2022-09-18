歌后蔡琴16日開演唱會時，突開玩笑嗆好友陳文茜「不承認自己是老女人」，陳文茜當天深夜PO文「回嗆」爆料，抖出蔡琴開唱前生了幾個怪病、靠禁食和運動瘦身等，間接力挺蔡琴開唱；事隔2日，陳文茜針對蔡琴一事再發文，PO年輕到現在的照片，承認自己「又老又病」。

陳文茜今（18日）凌晨在臉書稱呼蔡琴的綽號「蔡總統」，向她報告：「女人承認老是誠實，當然也是現實。女人不承認老去，甚至不在乎死去，這叫勇敢。」

接著，陳文茜公開10張從39歲到64歲的個人照，透過文字表達自己的看法，她認為年輕的本錢是「你明明不夠有禮貌一臉不以為然，別人還覺得你清秀」；54歲，陳文茜重返台大校園任教，想不到隔天新聞刊出一張她身穿高衩裙教書的照片，把當時的台大副校長惹毛，陳文茜現在回想起來，不禁感嘆：「他應該慶幸，至少留下了美好的回憶。如果現在，我的關節已經變形，擠滿了水，醜不忍卒。」

2019年，陳文茜確診肺腺癌，切除左肺一期壞細胞，她回顧當時61歲的照片，表示：「癌症開刀後六個月為了去MIT麻省理工學院當訪問學者，穿上保護外套，克服我的『光毒症』」，想不到有一位以色列人工智慧與城市規劃的才子寄E-mail來，認為陳文茜的外型讓他有飄飄欲仙的感覺，陳文茜淡淡地回覆：「我直接告訴他：別想太多，我生病了，需要這樣的裝備。」

陳文茜61歲時。（圖／臉書@陳文茜）

陳文茜再放上隔年62歲的照片，坦然承認又老又病：「我反而喜歡老了以後的自己。眼睛下垂，變慈祥；皮膚沒有皺紋，偶爾欺騙自己青春少女；眉毛不再是柳夜眉，挑眉看人時，沒有人認為我驕傲。再重要的是我內心的平靜。」

現年64歲的陳文茜，日前在節目《文茜的世界周報》以線上直播的方式演講，她PO躺在床上翻書的照片，直言：「64歲床上直播，怎麼樣？我還是走在潮流之前，雖然得了不冶之症。」還笑稱自己像是自戀狂，越看自己越順眼。文末，她不忘向蔡琴喊話：「『蔡總統』，女人承認老是誠實，當然也是現實。女人不承認老去，甚至不在乎死去，叫勇敢。」