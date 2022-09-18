藝人小嫻(黃瑜嫻)今年5月分手金剛後，獨自展開生活，IG可見她已走出情傷，常與友人一起出門玩，今(18日)便曝光3段去保齡球館的短片，穿著運動Bra的她身材火辣纖細，玩保齡球到最高潮時，還隨著音樂旋律晃動美臀，讓她事後回想，忍不住笑稱：「是不是跑錯地方了？！」

小嫻今(18日)在IG曝光3段限時動態，可見她身穿灰紫色運動Bra，站在狹長的球道正前方，胸口深U炸出深溝，短版上衣露出漫畫腰和細緻肌膚，平坦腹肌和川字腹肌也跟著見客，造福粉絲雙眼，而她的下半身則搭配黑色激短窄裙，順著屁股弧度勾出線條，同時露出裙底下的一雙纖細長腿。

小嫻打保齡球的裝扮超辣，露出纖腰和光滑肌膚。(圖/小嫻 IG)

隨著小嫻打保齡球的身體一甩，認真的身影和美背非常迷人，還露出超燦爛的笑容，而令人困惑的是，保齡球其實差點洗溝，她卻露出一臉燦笑更左右擺動身軀，就像個興奮的小女孩般，原來誤打誤撞的結果超好，讓她幽默笑稱：「這樣也可以打倒8支」。

小嫻打球的動作超鬧，讓她自己都笑虧跑錯地方。(圖/小嫻 IG)

後來，小嫻趁運氣好再度上場，手拿保齡球竟對鏡頭拋媚眼，「球技不好就只會這些有的沒的」更鬧的是，自她真正拋出球後，不知為何把雙手舉到頭部，接著轉身面向鏡頭，用力讓雙肩上下狂晃、連帶屁股蛋跟著晃動，最後走台步到鏡頭前。結束這次保齡球館超鬧的快樂玩球時光後，連她自己都笑虧：「是不是跑錯地方了」。