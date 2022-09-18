因應今（18）日下午2點44分台東規模6.8地震，公路總局應變小組一級開設。公路總局盤點，包括嘉義、花蓮、台東，今日道路災阻路段3處，道路災情路段4處。

公路總局表示，今日下午2點44分台東地區規模6.8地震，台東地區最大震度達6強級，花蓮地區震度達6弱級，全台震度皆達4級以上，公路總局養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，公路總局應變小組持續開設，經巡查轄區道路災情截至下午4點，預警性封閉高雄市桃源區台20臨105線0K~44K梅山口至向陽路段，預計今日下午5點恢復常態管制，且今日下午5點至明日上午8點夜間封閉。

道路災阻路段3處，包括嘉義縣大埔鄉台3線 321K澐密戰備路段落石坍方、花蓮縣玉里鎮台9線278K＋689~279K＋264玉里大橋橋面龜裂、台東縣鹿野鄉台9線339K＋400北上路段邊坡坍方。道路災情路段4處，包括花蓮縣玉里鎮台9線275K玉興橋I型梁4支掉落，12支位移，未開放通行施工區域內不影響通行；花蓮縣玉里鎮台9線282K＋200安通橋有龜裂、隆起情況；花蓮縣富里鄉台9線300k路基隆起；台東縣長濱鄉台11線89K南下竹湖路段邊坡落石。