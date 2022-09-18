雲林縣「鐵道文化再創百年石榴驛」活動，念戀雲林懷舊鐵道。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

交通部訂定今年為鐵道觀光旅遊年，雲林縣政府18日在斗六市石榴車站舉辦「鐵道文化再創百年石榴驛」活動，由導覽人員介紹石榴車站百年歷史，並規畫安心旅遊鐵道之旅1日遊與2日遊行程，串連石榴、林內、斗六等5個火車站周邊景點，推廣深度旅遊、永續觀光發展。

雲林縣政府為整合鐵道文化相關資源，打造在地特色文化，18日舉行「鐵道文化再創百年石榴驛」活動，內容包括悠遊石榴社區健行、樂活自行車之旅、百年老驛歷史建物寫生、石榴車站歷史文物展等，帶領社區民眾、各地學童與遊客深入認識最美的百年老驛。

雲林縣長張麗善表示，石榴車站不僅為百年古驛，其中的職員宿舍為傳統日式官舍建築，歷史悠久，是雲林地區僅存的木造車站附屬日式宿舍。縣政府於2006年12月22日，將石榴車站站房與周圍職員宿舍，以「石榴站車站及職員宿舍」之名登錄為歷史建築，成為雲林縣珍貴的文化資產。

縣文化觀光處處長陳璧君說，為推動雲林縣鐵道觀光旅遊，近期將推出安心旅遊鐵道之旅1日遊與2日遊，串連縣內石榴、林內、斗六、斗南及石龜5個火車站與周邊景點，另外結合在地店家，以雲林當地食材製作鐵道懷舊便當，將西螺米飯、口湖虱目魚柳、古坑筍片等雲林農漁特產融入食材。

陳璧君指出，文觀處將結合慢遊雲林APP、電子消費券推展行銷，歡迎鐵道遊客一起來雲林，民眾若想要細細品味雲林之美，又不想被不熟的路況、壅塞的車陣所困擾，可以安排一趟鐵道之旅，感受另一種鐵道迷人風采，沿途的景色、田園、鄉鎮人文，絕對值得大家用心玩賞。