大陸國家文物局宣布在商代文化考古工作又有重大發現。在鄭州商城遺址內城東南部商代貴族墓地考古發掘出數量眾多的青銅器、玉器、金器以及貝幣等重要遺物，並首次發現了商代中期的「金覆面」。這項發現與大陸西南地區出現的黃金面具、黃金裝飾的文化風格等提供了新的參照材料，也刷新了對中原地區黃金文化的認知。

鄭州市文物考古研究院發現一處商代中期的高等級貴族墓地，共有25座墓葬，其中3座墓葬出土青銅器，6座疑似祭祀坑，其餘16座推測為陪葬墓。圖為發掘現場。（圖／河南日報）

綜合陸媒報導，大陸國家文物局在北京舉行的「考古中國」重大項目工作會上透露上述重要進展。鄭州商城遺址是中國著名的大型古代城市遺址，始建於距今約3600年。2021年6月至2022年8月，經大陸國家文物局批准，鄭州市文物考古研究院配合城市建設工程，進行考古勘探與發掘，發現一處商代中期的高等級貴族墓地。墓地共發現25座墓葬，其中3座墓葬出土青銅器，6座疑似祭祀坑，其餘16座推測為陪葬墓，均無棺槨葬具和隨葬器物。

這項發現與大陸西南地區出現的黃金面具、黃金裝飾的文化風格等提供了新的參照材料，也刷新了對中原地區黃金文化的認知。（圖／新華社）

鄭州市文物考古研究院研究員黃富成表示，墓葬區的主墓2號墓葬出土各類器物200餘件，其中青銅禮器、兵器20件，玉器11件，金器5件，另有貝幣、綠松石管珠、鑲嵌綠松石的牌飾等，印證了墓主人高等級貴族的身份。這是迄今為止鄭州商城發現的隨葬品數量最多、種類最豐富、等級最高的貴族墓葬。特別是墓底6處殉狗的現象，在早、中商文化中非常少見。

鄭州商城遺址貴族墓葬發掘出土的玉器。（圖／河南日報）

尤為值得關注的是此次發掘出土的金覆面等多種金器。在此之前，鄭州商城遺址北城牆東端的一處祭祀狗坑內，曾出土過一團極薄的金箔片，展開之後是一件夔龍紋金葉。

金覆面年代比三星堆黃金面具年代更早，在鄭州商城遺址一高等級貴族墓中出土，同時出土的還有4個金泡、金箔以及以金箔為地鑲嵌綠松石的牌飾。 （圖／新華社）

鄭州市文物考古研究院院長顧萬發說，該墓葬出土的金覆面以及大量用金的現象，對於進一步探討中國西南地區出現的黃金面具、黃金裝飾的文化風格等提供了新的參照材料。

圖為鄭州商城遺址高等級貴族墓M2中出土的金泡，與金箔以及以金箔為地鑲嵌綠松石的牌飾在鄭州商城遺址一高等級貴族墓中出土。（圖／新華社）

出席「考古中國」重大項目重要進展工作會的考古專家認為，鄭州商城遺址商代墓地進一步豐富了商代中期文化的內容，是鄭州商城遺址功能演變、歷史沿革的重要證據，將有力拓展商代考古研究的空間。高等級貴族墓葬出土多件黃金用品的現象較為少見，反映了商時期東西方文化交流和密切聯繫。