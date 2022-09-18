1931年爆發的九一八事變，今日適逢91周年，大陸官方在遼寧省瀋陽市舉行紀念儀式，未見大陸高層出席活動。日媒報導分析說，中方雖在台海問題等強化對日姿態，此舉也透露出在中日建交50周年之前，中方尋求中日關係穩定的部分動向。

日本《產經新聞》報導，大陸官方把9月18日定位為中國抗日戰爭的起點，每年都會舉辦紀念儀式。特別是在2012年反日情緒高漲、日中關係惡化，當天也爆發反日示威遊行。大陸央視新聞報導，今日在瀋陽「九一八」歷史博物館舉行的儀式共有超過300人參加。

解放軍8月上旬在台灣周邊軍演，彈道飛彈落入日本宣稱的專屬經濟海域（EEZ）。北京隨後針對七大工業國集團（G7）外長發布的共同聲明，臨時取消在柬埔寨預定召開的日中外長會談。

報導指出，其後能夠看到中方摸索緩解緊張的動向。由在華日企團體與中國日本商會共同組成的「日中國交正常化50周年紀念事業在中國執行委員會」，16日發布將在24、25日兩天召開紀念活動的消息。

中國日本商會副會長川合現對此表示，活動在本月初就決定和中國公共外交協會共同舉辦，「近來出現了適合舉辦50周年相關活動的氛圍。」也有觀點認為，中國經濟在清零政策下日漸低迷，因此開始重視與日本之間的經濟關係。

報導說，前日相安倍晉三的「國葬」將於27日在日本東京舉行，中方將派誰出席也備受關注。英國女王伊麗莎白國葬將於19日在英國倫敦舉行，中國外交部17日宣布，大陸國家副主席王岐山將出席。