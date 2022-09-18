每個老闆都喜歡能幹又可以替公司增加收入的員工，《搜狐網》命理專欄分享，射手座、摩羯座、獅子座在職場上能幹又有效率，總是努力認真地完成交辦給他們的任務，因此很容易贏得老闆的歡心，最後成為老闆身邊的得力助手。

1、射手座

射手座很在乎結果，只要是上司交代的任務，他們都會仔細認真且在第一時間完成，在職場上不斷累積好名聲，久而久之老闆就會把比較重要的工作交給他們，逐漸成為老闆最得力的助手。

2、摩羯座

摩羯座是十足的工作狂，願意花費自己的私人時間處理公司，雖然他們有很多想法，但絕不會出現投機取巧的行為，再加上很能站在公司的角度去思考、處理問題，因此是非常容易贏得老闆歡心的類型。

3、獅子座

獅子座面對工作時會付出百分百的努力，並堅持到底去完成，不到成功絕對不會放棄，在他們的人生中沒有做不到的事情，就算再困難都會拚盡全力，如此熱情又努力的人，自然會吸引老闆的注意，自然而然成為老闆的得力助手。