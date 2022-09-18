地牛翻身全台有感 嘉義台3線落石坍方搶通 17:492022/09/18 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義台3線321公里處落石坍方持續搶通中。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義台3線321公里處落石坍方，初步排除土石。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真） 嘉義縣警消人員也加強道路警戒。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真） 今天下午14時44分台東縣池上鄉發生規模6.8大地震，嘉義縣4級地震，造成大埔鄉台3線321K處落石坍方，無人受傷受困，第五區工程處曾文工務段人員機具抵達現場排除土石，恢復單向通車，持續作業中，嘉義縣警消人員也加強道路警戒。 地牛翻身嘉義狂晃 校園未傳災損 炎亞綸對台東地震吐「防震方式」網湧入瘋喊：晃完想到你 台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連 #台3線 #落石坍方 #嘉縣 #嘉義縣 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拍戲中遇6.8級強震 林韋君嚇到愣住忘了逃 16:162022/09/18 娛樂 今晨花東又多次地震 鐵公路影響一次看 10:502022/09/18 生活 今年規模6以上地震已6起 氣象局宣告：進入地震活躍期 09:332022/09/18 生活 規模6.8強震 嘉義落石坍方 花蓮、台東道路傳災情 17:412022/09/18 生活 兩起規模6以上地震造成23校受損 災損金額210萬元 17:382022/09/18 生活 池上鄉地震規模3.9 最大震度台東縣3級 09:232022/09/18 生活 台北再度狂震 八點檔拍攝現場「緊急疏散」演員奔出攝影棚 15:502022/09/18 娛樂 池上強震 鹿野寺廟牌樓應聲倒塌畫面曝光 17:082022/09/18 生活 李妍憬發地震文變「討債」發抖嗆黑道幫主「人生要走把錢還我」 14:392022/09/18 娛樂 花東震災 金管會：地震保險基金啟動關懷措施 17:552022/09/18 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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