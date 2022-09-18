嘉義台3線321公里處落石坍方，初步排除土石。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣警消人員也加強道路警戒。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

今天下午14時44分台東縣池上鄉發生規模6.8大地震，嘉義縣4級地震，造成大埔鄉台3線321K處落石坍方，無人受傷受困，第五區工程處曾文工務段人員機具抵達現場排除土石，恢復單向通車，持續作業中，嘉義縣警消人員也加強道路警戒。