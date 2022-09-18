今(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。花蓮在地及週邊陸續傳出房屋倒塌、橋樑斷裂、道路遭崩落土石掩埋等災情。花蓮縣長徐榛蔚特地PO出「地震須知」懶人包，將民眾遇到地震時的所需資訊完整提供。

花蓮陸續傳出地震災情，徐榛蔚秉持在地大家長照顧民眾的職責，今(18日)在臉書PO出「地震須知」懶人包表示，地震→餘震發生，請勿驚慌，請鄉親做好防災準備。️地震+下雨→容易造成土石滑動，請鄉親避免到山區活動。防颱防震的必備品緊急避難包也要準備好哦，全臺發生有感地震，偶發餘震，請鄉親不要驚慌，牢記地震3字口訣「趴低、掩護、抓牢」。

另外，緊急避難包的準備，沒有標準答案，鄉親家人可以翻找手邊質輕、容易取用物品的雙肩背包，思考如果從住家出發到避難場所、避難初期可能會需要用到的物品，逐一放入，每個人的需求不盡相同。更重要的，記得每半年檢查一次避難包，確保內容物沒有過期或是損壞。

還有地震災害排除等相關專線：災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999，停電或電線掉落問題，可撥打台電搶救專線1911，道路坑洞、路樹傾倒或交通號誌損壞通報，可撥打1999，停水問題，可撥打臺水服務專線1910，有線電視收訊問題，可撥打洄瀾有線電視免付費電話0800-529999。