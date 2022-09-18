總統蔡英文準備致詞時，2樓有支持者高喊「總統！我要抗議。」立即遭特勤人員關切。（楊靜茹攝）

簡裕民致歉說：「我沒被主持人唱名，所以家人抗議，誤會一場啦！」（楊靜茹攝）

蔡英文總統18日下午3時許到南投縣輔選，為黨籍南投縣長參選人蔡培慧等35人佩戴綵帶輔選，她致詞時突然有支持者高喊：「總統！我要抗議。」原來是草屯鎮民代表參選人簡裕民沒被主持人唱名引發不滿，會中蔡英文得知花東發生6.8強震，導致房屋倒塌、橋樑受損等災情，會後立即召開記者會指示全力救災；蔡培慧曾是921大地震災民感同身受，宣布暫停晚間草屯掃街等選舉活動，說：「這時候是全國同胞互相扶持、挺過災難的時刻！」

民進黨南投縣黨部18日在草屯鎮演藝中心舉辦「2022民進黨蔡培慧縣長暨公職候選人誓師大會」，蔡英文親自一一為民進黨籍提名的南投縣長參選人蔡培慧、南投縣議員參選人廖梓佑、南投市長參選人賴彥雪等35人佩戴彩帶，希望年底的南投縣長選舉能旗開得勝，將南投縣從藍天變綠地。

蔡英文準備致詞時，2樓突然有支持者高喊：「總統！我要抗議。」原來是草屯鎮民代表參選人簡裕民沒被主持人唱名，引發支持者不滿，蔡英文隨扈等立即上前關切，會後他則低調不願回應，簡裕民尷尬致歉說：「我沒被唱名，不過總統有親自披彩帶，誤會一場啦！」

蔡英文說，南投有許多問題，都在蔡培慧手上一一解決，如草屯垃圾堆置場大火，讓南投人正視垃圾堆積問題，蔡培慧已有全盤規畫，13日她到中興新村為中興大學循環經濟學院揭牌，這也是蔡培慧一手促成，她2016年任職以來在南投投資逾200億元，沒有因為選舉輸了就不照顧南投，要支持者過去投票給她的票，通通投給蔡培慧，讓會做事的蔡培慧改變南投。

蔡培慧致詞時台東發生芮氏規模6.8強震，南投玉山測得5弱震度，草屯鎮震度也4級，現場支持者一陣騷動，蔡培慧要大家冷靜後繼續致詞，會後得知強震造成花蓮玉里的高寮大橋橋斷有3人跌落，蔡英文會後開記者會指示全力救災，蔡培慧18日也取消晚間草屯掃街拜票的選舉行程，蔡培慧說：「這是大家互相扶持、挺過災難的時刻！」