台中北區民宅傳火警 3住戶受困送醫 17:592022/09/18 中時 潘虹恩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中北區榮華街一處民宅傳出火警，中市消防局獲報派出消防隊全力救火，3戶受困送醫。（民眾提供／潘虹恩台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(18)日下午16時03分台中北區榮華街一處民宅傳出火警，中市消防局獲報派出消防隊全力救火，目前火勢已撲滅，並救出3位住戶，均已送醫治療。 據了解，起火住宅為5樓舊公寓大樓，起火原因尚不明，待警消進一步調查。 桃園大溪裝潢公司火警 男躲3樓陽台意識不清送醫 天搖地動！高雄5級有感地震 鳳山驚傳3起電梯受困待援 餘震不斷傳災情 高雄5人受困電梯待救 部分地區停水停電 #火警 #台中北區 #舊公寓 #受困 #民宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南永康祖孫3死火警 消防局火調確認起火點為客廳 12:262022/09/12 社會 高雄中正體育場施工 怪手油管破裂自燃竄濃煙 10:582022/09/14 社會 員林包裝材料廠烈焰狂燃 鐵皮搭建燒到通紅塌陷 10:442022/09/15 社會 台南烤肉釀延長線爆炸 祖孫3人葬身火海 04:102022/09/12 地方新聞 金門民宅加蓋神明廳起火 20分鐘撲滅幸無人受困 13:412022/09/11 社會 強震夜襲！高雄35人受困電梯獲救 水管破裂成湧泉 23:552022/09/17 生活 台南永康祖孫3死火警 客廳數條延長線燒毀 04:102022/09/13 地方新聞 地牛翻身 高雄市消防局獲報6起民眾受困電梯案 23:272022/09/17 社會 台南永康3死火警相驗 死者父不斷拭淚 15:592022/09/12 社會 中秋烤肉釀悲劇 台南民宅陷火海 祖孫3人成焦屍 18:542022/09/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。