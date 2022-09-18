今(18)日下午16時03分台中北區榮華街一處民宅傳出火警，中市消防局獲報派出消防隊全力救火，目前火勢已撲滅，並救出3位住戶，均已送醫治療。

據了解，起火住宅為5樓舊公寓大樓，起火原因尚不明，待警消進一步調查。