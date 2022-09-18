彰化縣長王惠美第一時間，臉書問候。（王惠美臉書）

彰化縣長王惠美第一時間，臉書問候。（王惠美臉書）

彰化縣長參選人黃秀芳暫停競選活動。（黃秀芳臉書）

花東地牛翻身，彰化縣長王惠美從昨天深夜就緊急問候大家，今天下午又再大震盪，彰化縣消防局表示，彰化縣尚未傳出災情、台電也回報沒有斷電狀況，王惠美再度臉書發文提醒，趴下、掩護、穩住三步驟，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳也下午緊急發布第一時間暫停選舉活動，並請團隊隨時留意彰化地區是否有出現災情。

昨晚發生規模6.4地震，震央在台東關山。王惠美馬上在臉書問候，周末晚上，大家都還安好嗎？還好鄉親們大家都平安，提醒「由於搖晃的時間並不短，相信很多人當下都搖晃到頭有些暈，呼籲大家注意自身安全，小心餘震，即時進行狀況通報」。並請警消單位掌握縣內各鄉鎮災害損失回報狀況。

黃秀芳表示，花蓮、台東地區傳出災情，彰化最大震度也達到四級，暫停選舉活動，並請團隊隨時留意彰化地區是否有出現災情，也請鄉親一起為受災民眾祈褔，提醒鄉親，留意餘震，並做好防災準備。

下午花蓮等再度地震，玉里樓倒、鐵軌扭曲，驚悚畫面喚起恐怖記憶，不少人直呼太可怕了，再幾天又是921紀念日了，不要太巧。彰化縣雖無災情，但也都感到一陣搖晃，機車族連停等紅燈，都感覺機車怎麼在晃、懷疑是不是引擎出問題，看到紅綠燈搖晃得厲害，都嚇到，隨後才想起，地震又來了。不少民眾都說，手機嘟嘟嘟警報響不停，有一點心驚肉跳的感覺，游泳池水也震盪成波浪，一波波溢出水池。