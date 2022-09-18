大陸短影音平台快手國際化業務商業化負責人鄭燕翔近日表示，快手綜合考量各地的使用者規模及市場對短影音接受程度等因素，把巴西和印尼確定為優先進行商業化的區域。快手港股16日股價收跌7.43％至57.3港元，近一個月累計下跌22.57％。

過去五年內，快手國際版Kwai已更換多任負責人。快手國際化事業部前負責人仇廣宇3月宣布離職，8月由快手商業化業務前負責人馬宏彬擔任國際化業務負責人。在仇廣宇離職後，快手海外業務進行架構調整，在事業部內單獨設立國際化商業化部。

快手國際化商業化部成立後，把海外市場分成三級：第一級、巴西和印尼，快手在這兩國的日活躍用戶（DAU）規模最大，是商業化的重點區域，快手已在當地成立商業化團隊。第二級、DAU用戶增長較快的區域，快手透過海外獨家授權的代理商來獲得商業化收入。第三級、快手只和第三方公司進行流量層面的合作。