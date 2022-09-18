旺宏教育基金會推廣科普教育，特地包場科普電影《科學少女》，並邀請新竹實驗中學、新竹高中、新竹女中、竹北高中等校200多名師生到場觀賞。旺宏科學獎召集人-中央研究院周美吟副院長與評審團教授、新竹實驗高中校長張簡瑞璨以及科學獎聯誼會同學皆到場熱情參與。

《科學少女》是由竹中校友莊景燊執導的台灣首部科普AI教育電影，旺宏教育基金會執行長張宜如表示，這部科普電影所描述的內容，是利用科學創意解決問題相當一致，片中女主角研發App參加科學競賽，一方面抒懷對天上媽媽的思念之情，一方面也希望能撫慰孤獨的人心。

張宜如說，旺宏科學獎歷屆得獎者也有許多是為了解決生活上面臨的問題而孕育出動人的作品，例如為了讓父親不再受農藥施作之苦提出新耕事工法；為騎車摔傷的老師研發單車前後輪雙剎車系統、為家鄉滯銷的漁貨研究新的面膜應用等等，希望藉由觀看這部科普電影，讓學生能熱愛科學，進而研究科學！

周美吟在映後分享會致詞時表示，《科學少女》是紀念兩位她非常敬佩的台灣重要女科學家林清涼及吳嘉麗兩位教授，探討很多不同的面向，有科學、人性、親情和生命的探索。她引用電影中提到，認真的女生是很可愛的，其實不管性別，只要認真做科學都可以做得非常好。

在新竹土生土長的莊景燊指出，這是一部科普電影，而非科幻電影，電影的核心精神，希望傳遞出科技無法做到所有的事情，愛要及時，而愛好電影與科學的人，一定也對世界充滿好奇心，希望透過這部電影，讓更多年輕學生保有科學熱情，用科學為人類帶來更美好的生活。

《科學少女》除了預言未來AI科技可能帶來生活的影響外，對於親情人性更有溫暖的討論。觀影後，科學獎聯誼會同學分享影片帶來的感動，對於曾經失去親人的人來說，電影中女主角不斷詢問「人死後會去哪裡？」，觸動她對過世爺爺奶奶的懷念，他們是否會像片中所說，真正重要的事並不會消失，他們就像雲朵、變成雨滴、化為水再落入我們的杯中，其實他們永遠都在！