高市府青年局17日在國定古蹟中都唐榮磚窯廠舉辦「下港潮派」，青年局長張以理（右）更化身DJ刷碟炫技。（高市青年局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府青年局17日在國定古蹟中都唐榮磚窯廠舉辦「下港潮派」，融合時下青年喜愛的嘻哈饒舌、街舞與文創體驗為元素，邀請DJ Mr.Skin賴皮、熊仔等藝人輪番演出，吸引逾500位青年炒熱夜生活，青年局長張以理更化身DJ刷碟炫技，為台灣設計展的前導活動注入年輕活力。

「台灣設計設計台灣」總策劃、高市副市長史哲指出，包含下港潮派在內的台設展前導系列活動，整座城市處處都有驚喜邀請民眾一同來探索及參與，響應「設計中島」理念，以充沛設計經濟力，出口創意，交流夢想。

充當DJ上場演出的張以理提到，嘻哈饒舌源自於對社會、生活與價值觀的反思，做為2022台灣設計展的前哨站，這次「下港潮派」的音樂浪潮席捲港都，透過打造高雄獨特的嘻哈氛圍，展示出港都夜生活的迷人魅力。

張以理說，這次邀請深耕高雄嘻哈領頭羊「下港體制」、在地設計潮T品牌「吃到肉羹實業社」與源自高雄的連鎖美髮集團「尤卡髮型」合作，及高雄市集品牌「雄店」加持，強強聯手打造最能代表高雄「硬派」精神的DJ饒舌派對，讓民眾認識嘻哈饒舌音樂及體驗並支持在地特色品牌。

青年局指出，從早期民歌時代到搖滾音樂，再到現今嘻哈音樂，都是各當代引領的風潮和趨勢，台灣青年運用多元族群的語言，做為新生代音樂的另類呈現，使嘻哈饒舌從地下音樂竄升到主流音樂市場，也因此讓更多青年創作作品被看到。而這回「下港潮派」在歷史地標中都唐榮磚窯廠舉辦，形成歷史與街頭文化的碰撞，開啟時代更多對話可能。