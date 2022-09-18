今日下午2點44分台東地區規模6.8地震，讓台鐵花東線鐵軌挫曲、月台崩塌、電桿傾倒、橋墩止震塊破損等，災情不斷。台鐵表示已成立一級緊急應變小組，台鐵副局長馮輝昇等主管赴現場搶救。

今日下午2點44分台東東里站因強震導致月台水泥雨棚崩坍，壓到停於站內的420次自強號柴聯車，台鐵表示420次有6節車廂傾斜，旅客20人無人受傷，均已引導至車外。目前花蓮至台東路線含電車線不通。

其他災情包括，東里=玉里間雙線軌道挫屈；台鐵查線的電力維修車於東里站=東竹站間 K96＋200二軸出軌，人員未受傷；富源=瑞穗間K60＋900因地震挫屈，受損軌道約5公尺，已派員至現場搶修；玉里=瑞源間電車線故障，電桿傾倒；萬榮站北側萬里溪橋第11橋墩止震塊破損，無法行車。

搶修情形方面，台鐵表示下午3點已成立局本部一級緊急應變小組，指派台鐵副局長馮輝昇等主管赴現場搶救，並已聯絡消防隊及救難大隊協助。

受地震災害影響，台鐵表示，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車1次；持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘；台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。