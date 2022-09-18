東京電玩節TGS在今日（18日）正式落幕，也是睽違3年後首度回歸實體展覽，由來自37個國家、地區，605家企業和團體參展，當中包含312家日本國內參展公司、293家國外參展公司，比起去年線上舉辦時增加了約1.7倍，此外比起2019年實體舉辦時，會場規模也約為70%左右，參展公司數量也超出預期，擴大至2019年的90%，更以「遊戲 永不宕機」為主題，吸引了不少玩家前往參展，一同體驗線上下同時舉行的TGS。

《艾爾登法環》奪得日本遊戲大賞大獎。（Xbox提供）

今年在TGS開展前後就已經陸續有三大家機平台，及多個知名遊戲廠商，宣布推出了不少新作，而開展首日也頒獎予一年來優秀的遊戲作品，今年亦毫無懸念地由上半年最夯、最熱門，討論度最高的《艾爾登法環》奪得日本遊戲大賞大獎，該遊戲雖然主打超高難度的魂系遊戲，甫推出時不少玩家都需要死上百次來打贏第一個關卡的王，因此也引發了玩家常笑稱「我已經體驗到宮崎英高滿滿的惡意。」，另外還有到現在熱潮不減，更準備推出全新DLC，及登上macOS蘋果電腦平台的《惡靈古堡 村莊》等熱門遊戲獲獎。

Playstation獨家推出《霍格華茲的傳承》預購專屬鬧鬼活米村商店任務。（翻攝YouTube畫面）

除此以外，今年各大廠商也在發表會上，宣布將於今年下半年起推出多款玩家期待已久的遊戲，像等了兩年終於推出續作的《戰神：諸神黃昏》、研發了7年的《浪人崛起》等遊戲以外，還有叫玩家相當期待的《薩爾達傳說 王國之淚》也將於明年中登場，而像已經公布將延期至2023年2月10日上市的《霍格華茲的傳承》，其也成為了PlayStation官方頻道觀看數最高、逾3000萬次的遊戲預告，在直播中也再特別公開PlayStation專屬的鬧鬼活米村商店任務，預購PS4或PS5版的玩家，還能獲得哈利曾調配出的幸運魔藥「福來福喜」魔藥配方。

《死亡循環》將於20日在Xbox平台推出，首發當日即登陸Game Pass。（Bethesda官網）《死亡循環》將於20日在Xbox平台推出，首發當日即登陸Game Pass。（Bethesda官網）

至於Xbox也公布了再度擴大Xbox Game Pass的陣容，包括來自Xbox Game Studios、Bethesda工作室和合作開發者的22款遊戲最新內容，像《死亡循環》就將於20日在Xbox平台推出，首發當日即登陸Game Pass，還有全新的《臥龍：蒼天隕落》、《女神異聞錄》等新作也將加入Xbox Game Pass陣容。

任天堂將推出《瑪利歐 ＋ 瘋狂兔子 希望之星》，預計將於今年10月20日登場。（翻攝YouTube畫面）

睽違9年的《皮克敏 4》明年將移植Switch登場。（翻攝YouTube畫面）

《星之卡比 Wii》將以豪華版在Switch上推出，預計2023年2月24日發售。（翻攝YouTube畫面）

另外在大人小孩都愛的Switch上，則有不少Wii年代的遊戲重製或新作消息，像2011年推出的《星之卡比 Wii》就將以豪華版在Switch上推出，更以新的圖像，以及支援4人一起遊玩的特色回歸，還有全新的複製能力「裝甲」也會登場，同時還提供多款小遊戲讓玩家一起共樂，預計2023年2月24日發售。另外還預告了睽違9年的《皮克敏 4》新作也將於2023年登場，更會以接近地面的皮克敏視角進行遊戲，讓不少粉絲們也相當期待。更推出了全新《瑪利歐 ＋ 瘋狂兔子 希望之星》，玩家將與瑪利歐、瘋狂兔子和最特別的同伴「庫巴」前往銀河系，探險，更結合了回合制戰術與即時行動的戰鬥系統，玩家可派出他們擁有特別能力的英雄去衝向敵人，又或是藉助隊友跳得更遠、躲在掩體後方，預計將於今年10月20日登場。