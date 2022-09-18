東京電玩展TGS在疫情影響下，終於在今年正式回歸實體展覽，也吸引了3大家機平台，包括任天堂、PlayStation及Xbox，以及各大遊戲廠商，於開展前後都在線上下陸續舉行線上發表會，此次就將介紹今年下半年以後、各大值得期待的全新遊戲，也有早前已公布的遊戲終於宣布預購日期等資訊，遊戲迷千萬不要錯過。

《戰神：諸神黃昏》（翻攝YouTube畫面）

因2018年的《戰神》可是不少玩家都熱愛的史詩級鉅作，因此自預告推出以來，就已經讓玩家引頸期盼了2年的《戰神：諸神黃昏》，故事也延續了《戰神》的「諸神黃昏」隱藏結局，以克雷多斯與兒子阿特柔斯，邊面對雷神索爾等角色所引發的「諸神黃昏」危機，邊在北歐神話世界中冒險的歷程為主軸，SIET也終於宣布將於11月9日在PS5、PS4上獨占上市，現已開放預購，更將推出限定版的Dual Sense無線控制器，以藍配雪白雙色配上象徵主角父子的熊與狼的圖騰，預計將於11月9日同步發售。

《浪人崛起》（翻攝YouTube畫面）

今年不少新公布的遊戲，又再回到日本的背景下進行，像光榮特庫摩旗下研發團隊Team Ninja就公布研發了7年的《浪人崛起》開放世界動作RPG遊戲，故事設定在1863年的日本，正面臨高壓統治、西方也逐漸滲透進來的時期，玩家就成為一名浪人來戰鬥之餘，同時也需要面臨故事線的選擇，來引導到不一樣的結局，預計將於2024年在PS5上獨占登場。

《星刃》（翻攝YouTube畫面）

不僅是日本大廠，今年韓國知名遊戲創作者金亨泰的遊戲開發公司Shift Up，也正式宣布原名為《夏娃計畫》的科幻動作遊戲，將正式命名為《星刃》，而且更是以世界級3A大作水準為目標製作，新公開的畫面中，也有極顯精緻的高品質畫面與流暢的動作感，故事以女主角夏娃與倖存者亞當來到荒涼的地球上僅存的「Xion錫安市」，為了拯救地球而展開戰鬥，當中除了主打精細的戰鬥動作，同時也有故事線需要推進，預計2023年在PS5上獨占登場。

《人中之龍 8》（翻攝YouTube畫面）

SEGA今年就特別舉行了「人中之龍工作室新作發表會」，公布將會全新兩部新作及一部重製作品，包括《人中之龍 8》，目前僅發表了由新舊主角春日一番與桐生一馬在神室町行走的前導預告，以及《人中之龍 7 外傳 英雄無名》，以桐生一馬的視角描述《人中之龍 6》後的故事，同時也公布了重製版《人中之龍 維新！極》將於2023年2月22日發售。

《薩爾達傳說 王國之淚》（翻攝YouTube畫面）

深受Switch玩家喜愛的《薩爾達傳說 曠野之息》，任天堂上周就驚喜宣布推出全新續作《薩爾達傳說 王國之淚》，故事將延續前作的結局，當林克成功打敗災厄加儂，與重獲自由的薩爾達公主所展開的新冒險，不過目前公開的資訊不多，但實機遊玩畫面也展示了全新的天空浮島舞台，仍叫不少粉絲相當期待，預計2023年5月12日上市。

《刺客教條：幻象》（翻攝YouTube畫面）

今年Ubisoft也終於宣布推出全新《刺客教條》新系列作品，不僅《刺客教條：維京紀元》將推出最終篇章免費任務得DLC以外，即日起還提供特別獎勵，另外還有全新的《刺客教條：幻象》即將於2023年在PlayStation、Xbox、Luna及PC上登場，主打以劇情推進的動作冒險遊戲，玩家成為了新英雄角色貝辛姆，在九世紀巴格達的黃金時代中展開找尋答案的冒險，另外還宣布了將推出全新以封建時代的日本為舞台、忍者為主角的「RED」及中世紀風格的「HEXE」，還有以中國古代為背景的3A級免費手遊「JADE」，更預計將與Netflix進一步合作開發獨家提供的《刺客教條》遊戲。

《萊莎的鍊金工房》（翻攝YouTube畫面）

《萊莎的鍊金工房》在任天堂的直播中，光榮特庫摩遊戲也宣布將迎來萊莎與夥伴們最後的冒險《萊莎的鍊金工房 3 ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～》，在公開遊戲畫面中，可以看到萊莎在多個偌大的地圖上奔跑，也能以「鑰匙」的力量戰鬥，熟悉的夥伴們也會再次出現，預計將於2023年2月22日發售。

《蓓優妮塔3》（翻攝YouTube畫面）

自2017年公布自今已經5年的《魔兵驚天錄 3／優妮塔 3》，終於宣布即將於今年10月28日正式在Switch中獨占上市，更已釋出實玩預告，而本集就再次由性感魔女蓓優妮塔，隨著世界各地被突如其來的人造生物武器「赫姆庫魯斯」所侵略，因此為了守護世界而開始戰鬥，更將有新角色「薇歐拉」等登場，還有新技能「惡魔奴隸」，能運用能召喚魔獸並隨意操縱使出全新的動作。

《臥龍：蒼天隕落》（翻攝YouTube畫面）

由《血源詛咒》製作人山際眞晃和《仁王》製作人安田文彥，攜手打造的三國動作遊戲《臥龍：蒼天隕落》，在今年6月的XBOX發表會上首曝光後，此次在TGS上也終於首釋出了DEMO試玩版影片，同步還開放玩家下載試玩，而在遊戲中就加入了「氣勢」戰鬥系統，還有「化解」的防禦新系統，更能以「旌旗」來提升「士氣等級」和「不屈等級」，可是有著《仁王》、《血源詛咒》的影子，但又相當不一樣的遊戲，預計將於2023年登場。

《Crisis Core – Final Fantasy VII- Reunion》（翻攝YouTube畫面）

經典遊戲《Final Fantasy》今年也宣布推出新作及移植版，像最多人討論的就有在2007年推出、從PSP版移植到PS4、PS5、Switch、Xbox、Steam上的《Crisis Core – Final Fantasy VII- Reunion》，把畫面重新做得更精緻、HD化外，更擁有全語音內容和全新改編的樂曲，現預購、早鳥購買，即送「神羅戰士魔晶石套組」，同時今年還宣布推出《TheatRhythm Final Bar Line》節奏劇場，將收錄多首首次在本系列登場的樂曲、總曲目多達385首，預計將於2023年2月16日。