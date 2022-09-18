台中市大里區瑞城國小前的積木公車候車亭，吸引網友與遊客專程搭車來拍照打卡。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府交通局為提升台中公車候車環境，除新建公車候車亭，也積極改造舊有候車空間，將公車候車亭結合在地特色，改造為公共藝術，讓民眾耳目一新，也成為另類的地方特色地標。

交通局長葉昭甫表示，台中市獲得國際棒壘球總會肯定為世界棒球之都，洲際棒球場前設計棒球風格的候車亭；捷運文心崇德站（崇德路）附近的候車亭，展出中信兄弟球星及吉祥物主視覺，民眾搭公車時順道拍照打卡，支持台中在地球隊；位在大里區瑞城國小前有座積木公車候車亭，還有網友與遊客專程搭車來留影。大甲火車站前的樹屋候車亭，以榕樹葉為意象打造、台中高工站前「幸福公車」等都是頗受好評的特色公車亭。

瑞城里長蔡昭奮說，全市第一座的積木候車亭，運用幾何方塊的設計也成為該地的地標，豐富街道景觀，與一般候車亭相較，交通局顛覆傳統，令人耳目一新，未來希望擴大其他地區的候車亭也有創意作品。

交通局提到，候車亭與在地特色結合外，也推出整合智慧科技與外觀造型於一體的特色候車亭，與公共資訊圖書館合作，每月提供館內新書介紹及活動訊息，建置人臉辨識鏡頭，播放符合觀看對象宣導內容及活動訊息。

逢甲大學運輸與物流學系教授林良泰表示，美化都市景觀與交通功能一舉數得，候車亭不只是等車的地方，也能提升公共藝術，增加民眾美學素養，另，候車亭能在公車進站時，讓駕駛知道有無乘客等公車，尤其台中市設計的候車亭公車號次按鈕，駕駛在候車亭外看到顯示燈號，減少錯失載運乘客的機會，公車服務品質水準更優質。