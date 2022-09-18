昔日動感女星上官明莉能歌善舞，在歌廳秀的年代成為秀場女王，卻在事業巔峰時意外摔落舞台，受傷後從此淡出演藝圈，近年來減少露面，透露自己正就讀台北商業大學企管系，想完成年輕時留下的心願，不料傳出右耳中風，近日又不幸確診，讓她細數這10年來曾經歷了不少悽慘事跡。

上官明莉昨（17）日發文：「唉！不幸確診了！這二年很少接觸人多的場合，怎會確診？感覺很莫名其妙，四天前接到這樣的通知！」她說這四天來體會到確診的痛苦與難受，加上許多重要的工作和公益活動、課程也因為身體情況被耽誤，讓她身心俱疲，值得高興的是如今她已經在慢慢好轉。

回顧這10年遇過的衰事，上官明莉說：「一場車禍被酒駕撞斷了我的脖子，一個摔倒讓我的右手肘，變成了嚴重粉碎性骨折，一個大學期末考和專題論文，讓我讀到耳中風，一場新冠疫情，讓我得到了確診」，她感嘆「身」命的種種考驗，讓她屢屢逢凶化吉，有感而發自己是「真是關關難過，關關過！」對於過去她不敢追悔，對於未來她仍保持敬畏，直呼：「感恩菩薩，感恩天地！」

許多網友湧入關心：「請多多保重身體」、「保重身體，祝早日康復」、「加油，忍忍很快就會康復了」、「其實大家都早就確診過了！就是受點罪唄！感謝讚美主！沒事！加油姑娘」、「逆境！能讓妳承受及成長，來的就須一點一點的排解。妳會更好了。」、「多喝水多休息、心情放軽鬆、有菩薩保佑無事」。