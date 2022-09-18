產品價格暴起暴落，代表其含有極高的投資風險，根據最新2022全球加密採用指數（2022 Global Crypto Adoption Index），指數愈高、代表加密貨幣活動愈頻繁。2022年排名前20的國家名單，除了第5的美國、第17的英國，通篇一律是新興市場/經濟體，亞洲區的越南、菲律賓分居冠、亞軍，中國大陸第10 。

調研單位指出，上述現象去年就有注意到，今年變得更加明顯：新興市場/經濟體主導全球指數！即使加密市場全球出現熊市，整體採用速度放緩，但仍高於牛市之前的水準。

依照世界銀行設定的收入水平、整體經濟發展等條件，將個別國家分為四類：高收入、中上收入、中低收入和低收入。CHAINALYSIS調研團隊使用此框架，就指數進行分析，發現高度採用加密貨幣的市場有兩大類：高收入和低收入的經濟濟體，全球加密貨幣採用呈現極端M型，很窮的國家和很有錢的國家同列在前20名。

2022年排名前20位的國家中，10個是中低收入經濟體，包括越南（1）、菲律賓（2）、烏克蘭（3）、印度（4）、巴基斯坦（6）、奈及利亞（11）、摩洛哥（14）、尼泊爾（16）、肯亞（19）和印尼(20）。

調研單位表示，此項指數計算結果可以直接瞭解加密貨幣活動最頻繁的地方，中低收入經濟體的高度使用可以臆測多數為個人、非專業投資者擁有，而美、英市場則是機構投資人的持有為主。此外，P2P交易量佔新興市場所有加密貨幣的很大比例，在金融條件成熟的高收入市場，已多透過傳統金融機構及大型系統在交易。

或也能反映，中低收入經濟體中的個人，對高風險商品的偏好反映在加密相關產品，也更常被視為博弈活動。

調研團隊表示，根據資料顯示，自2019年年中以來，加密通貨的全球採用率持續增長，2021年趨於平穩。