今（18）日下午2點44分台東縣池上鄉規模6.8地震，依照規定台鐵台東=富里之間、富里=壽豐之間停駛。

台鐵表示，測得震度，池上6級，玉里、瑞穗、光復5級強，花蓮、宜蘭、七堵、南港、三義、台中、彰化、斗六、斗南、新營、善化、台南、岡山、九曲堂、屏東、潮州、南州、枋寮、加祿、枋野、大武、太麻里4級，壽豐、南澳、蘇澳新、礁溪、台北、樹林、苗栗、豐原、台東3級。

台東=富里間按6級地震規定停駛，富里=壽豐間按5級強地震規定停駛，壽豐=崇德、蘇澳新=礁溪、七堵=台北、苗栗=高雄=台東間按4級地震規定辦理，和平=蘇澳新=蘇澳、台北=桃園、香山=苗栗間按3級地震規定辦理。

根據台鐵規定，3級地震時第一趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀第二趟列車起恢復原速度；4級、5弱地震：第一趟列車以時速30公里，第二趟列車起以時速60公里慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。

5強地震是列車停止運轉，需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速行駛。