第一名隊伍短短8分1秒就嗑完1隻桶仔雞。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

關子嶺溫泉美食節從9月17日到10月16日，歡迎全台各地好朋友來關子嶺泡泥漿溫泉。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

2022台南市關子嶺溫泉美食節活動18日舉行首屆「桶仔雞」大胃王競賽，依規定需要親朋好友兩兩參加，吸引13組參加隊伍，第一名的隊伍是來自新營區2名年輕小伙子，短短8分1秒就嗑完1隻桶仔雞，抱走3000元獎金。

今天「桶仔雞」大胃王競賽，現場提供1隻桶子雞、2瓶可樂及2碗白飯，需要在指定的40分鐘內完食，比賽哨聲一響起，各隊伍卯足勁猛吃桶仔雞，這場大胃王比賽連女生、小朋友都不顧形象，加入比賽大快朵頤，不只要吃完，還要比誰吃得快。

比賽結果，冠軍短短8分1秒就完食1隻桶仔雞，開心獲得3000元獎金，冠軍隊伍說，今天來關子嶺就順便來參加桶子雞大胃王比賽，真的很有趣，下次如果有這樣的比賽會想要再來參加。亞軍、季軍則分別來自永康區、東區，各可獲得2000元、1000元獎金。

市府觀旅局長郭貞慧表示，關子嶺溫泉美食節從9月17日到10月16日，歡迎全台各地好朋友來關子嶺泡泥漿溫泉，大啖在地美食桶仔雞，順道可以走訪台南其他特色景點觀光旅遊吃美食。