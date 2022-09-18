法國星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus）400多年前的預言書《諸世紀》，除了精準命中近日新冠肺炎大魔王Omicron變異株爆發，和英國女王離世，過去也包括希特勒崛起、第二次世界大戰、法國大革命等歷史標誌事件，因此被封為「神鬼先知」。如今，外媒整理即將到來2023年的新預言，「台灣」恐無可避免。

《每日快報》(Daily Express)報導指出，8日英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩消息震撼全球，新任君王查爾斯三世（King Charles III）正式即位，歷史也邁入嶄新的篇章。同時，法國知名預言家查丹瑪斯（Nostradamus）生前出版一本預言集《諸世紀》再度被翻出，儘管內容含糊其辭，卻明確暗示女王逝世與查爾斯繼位將發生在2022年。更進一步對王室發出不詳的警告，稱「3個漂亮的孩子長大後會改變王國，使它不再生長」，消息人士直指這三位分別是威廉王子、哈利王子以及碧翠絲公主。

此外，16日印度電視聯播網(Times Now)針對諾查丹瑪斯2023年的預言做了整理，共列出5大災難，甚至直接點名台灣。

一、 第三次世界大戰

強調「7個月的戰爭，人們死於罪刑」。由於俄烏戰爭衝突越演越烈，引爆第三次戰爭，又或者代表大陸和台灣間在東南亞的衝突，連帶讓美國介入一場核戰爭。

二、 登陸火星

他以「火星的光芒漸漸殞落」暗示人類2023年有機會造訪火星。對此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾發下豪語，稱答案是2029年。

三、 新任教宗

2023年將有某人接替天主教宗方濟各（Pope Francis），更推測他會是最後一位真正的教宗，繼位者將是頗具爭議性的人物。內容寫下，「神聖羅馬教會遭受迫害時，有一位自稱彼得(Peter)的羅馬人飼養他的羊群，之後七座山將毀滅，人類會遭遇悲慘的審判…結束」

四、神聖之火

「皇家大廈上燃起天火」意味著新的文明即將崛起，許多諾查丹瑪斯的追隨者認為可能意味著「世代終結」或「新時代到來」。

五、 新世界秩序

這是關於極權主義政府將在背後操控世界的陰謀論，而新聯盟可能會在強者和弱者間游移，甚至是兩性領導者間，然而，此現象不會持續太久。