東連日發生地震，影響花東民眾生活，位於新北市知名品牌IKEA新莊店也因展示區發生天花板漏水，疏散正在店內的購物民眾，並宣布考量顧客與員工安全下，暫停營業進行清理。

台東關山昨（17日）晚間發生規模6.4地震後仍餘震不斷，今（18日）下午2時44分又發生規模6.8地震，花東傳出災情，遠在新北市IKEA新莊店也受影響，於地震後展場漏水，不少店內民眾自行離店，該店表示在第一時間就立即疏散民眾，透過網傳影片可見，當時IKEA的燈俱發生劇烈晃動後，天花板水管瞬間爆裂，宛如下大雨般，民眾紛紛躲進雙層床內掩護頭部。

IKEA新莊店回應：今日暫停營業。（圖／IKEA新莊店）

IKEA表示：「顧客與員工的安全會是我們的首要考量，由於地震影響，造成水管破裂，需要進行內部清潔清理，暫停營業」。至於恢復營業時間，請顧客參考新莊店臉書粉絲團的公告，有任何問題，可聯絡新莊店客服。

IKEA新莊店稍早於臉書粉專發文，因為地震的關係，店內需要進行各項環境的巡視及檢查，為確保顧客的購物安全，9/18(日)目前將暫停營業，待我們檢查完畢，確認環境安全沒問題後，會再盡速公告重新開放入場時間！再次謝謝你們的體諒與配合，IKEA新莊店感謝你們。