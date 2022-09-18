台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈「三腳督」態勢；桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競逐。前扁辦主任陳淞山表示，民進黨在桃園市和台北市贏的機會較大，但是台北市有黃珊珊變數、桃園市有鄭寶清變數。他甚至驚人預言，2024年總統大選，民進黨內部恐會出現最可怕的變數。

陳淞山18日在《有夢上水》廣播節目中表示，前新竹市長林智堅退選桃園市長後，因他不在戰場，因此，整個情勢從9月初到現在，民進黨的頹勢已經拉起來了。民進黨現在已經不像7、 8月那時的劣勢，他甚至預測，民進黨原本可拿到7席，如今卻有可能進步到8至10席。

陳淞山接著表示，民進黨在桃園市和台北市贏的機會較大，但是台北市長選戰，有黃珊珊這個變數。而桃園市長選戰，則有鄭寶清這個關鍵少數變數，至於會不會產生棄保效應？如果鄭寶清得票能拉高到15％、20％以上時，到底是拉到張善政的票、還是鄭運鵬的票。從民調內部數字來看，很難說。

陳淞山指出，年底選舉，民進黨若能多一席、2席或3席，只要是進步，總統蔡英文的權仍然可掌握住，那就有可能會掌握2024總統提名，甚至沒收總統初選。他更預測，可能會造成民進黨內部分裂，副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌等人會不會形成一個亂局，這是民進黨內部最可怕的變數。

陳淞山接著指出，國民黨除了新北市長侯友宜、黨主席朱立倫，是否還有其他人參選，這也是一個很大的變數；至於民眾黨，台北市長柯文哲也想要選，因此總統大選會變成三國演義或是四國志、四季春、甚或五國爭霸，還很難說。但是可以預料得是，明年會是個大亂局。