比莉今在西門町舉辦見面會。（粘耿豪攝）

周湯豪現身見面會力挺媽媽。（粘耿豪攝）

周湯豪現身見面會力挺媽媽。（粘耿豪攝）

比莉今（18日）在西門町舉辦見面會，首次在年輕人逛街聖地公開演出相當興奮，70歲的她自稱新人，唱跳經典曲〈什麼都不必說〉活力十足，兒子周湯豪也在台下拍照支持；受訪提及這2天全台地震不斷，比莉餘悸猶存地說：「剛來在車上也是很晃，大家要小心。」自曝昨遇地震當下呆坐在原地不斷尖叫，心裡最想做的事就是「衝去畫眉毛」。

比莉南北2場見面會，周湯豪「全陪」貼心支持，比莉幽默說：「他就是愛跟，希望來支持我、來幫我加油，知道我壓力很大。」透露兒子對她的見面會所有細節都要管，不斷提醒她在哪個地方上下車，連見面會結束回到家，母子倆還要開檢討會議，「你們不知道拍MV時他多兇啊，指使我要看哪邊」，比莉開玩笑稱自己很不爽，當下心想「幹嘛啊，我比你還早出道耶，當導演很跩喔」。

她也擔心兒子婚事，期待周湯豪結婚「生一打」，笑說：「12個還好吧，組合唱團啊。」他年底將舉辦2場小巨蛋演唱會，比莉表示一定會全程在台下力挺兒子，至於會否上台當嘉賓？比莉笑回目前還沒收到邀請：「可能怕我比他（周湯豪）還紅吧。」