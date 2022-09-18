桃園某機構今年1月發生5歲身障孩童送醫不治，另有1童正在台大醫院氣切治療，議員謝美英接獲陳情，直指機構調查期間還在公益勸募，要求比照幼兒園虐童案件公布不良業者名單，並建議機構監視畫面上傳雲端，社會局強調，案發後已祭出行政裁處，不良教保員姓名也已公布，將向中央建議監視系統入法。

議員謝美英說，桃園一間專門照顧身障幼童的日間托育機構，今年1月底有身障孩童送醫不治，家屬回機構了解送醫過程，驚見教保員不當管教，不但暴力餵飯、綁束椅、臉部朝下被拖拉、甚至案發當天孩子倒地呼救長達20分鐘都沒理會。6月又有院生疑似延誤送醫，目前仍在台大醫院氣切治療，另有兄弟檔也是被不當餵飯，還有院生被老師雙腿壓在背部，1月至今至少發生6起兒虐事件。

謝美英說，同一機構接二連三發生不當管教，主管機關責無旁貸，要求爭議事件的調查應透明化，公開兒虐事件的評議專家名單、過程及內容，她也提到教育局都會公布虐童幼兒園，要求社會局比照辦理，公布不良機構名單。另外，該機構正在拓點，持續募款中，認為在調查期間也應約束其「公益勸募」行為。

謝美英感嘆，桃園市兒童學前教育班不足，早療機構僅2家，形同寡占市場，家長別無選擇，為保障身障童的人身安全，建議市府成立獨立稽核單位，隨機抽查監視器畫面及上課狀況，定期公布缺失；另也研議在不涉及兒少隱私原則下，要求每日上傳機構內監視器畫面至社會局雲端，有爭議時可昭公信；不當管教、不當對待的教保員則要加重裁罰並公布姓名。

社會局指出，行政調查後發現機構確實有未經家長同意私貼膠帶、強制餵飯和非必要性約束等不當照顧行為，3名教保員同時違反《身心障礙者權益保障法》和《兒童及少年福利與權益保障法》，從一重依《兒少權法》各開罰6萬元，並已公告姓名。另機構2次違規分別被開罰6萬和18萬。

社會局指出，依規定業者拒不改善才能公告名稱，目前仍在3個月改善期內，會持續監控，逾期未改一定公告甚至勒令停業，案件已進入司法程序，靜候司法調查，至於公益勸募是全國性的，由機構向中央申請，市府已將案件和裁處情形送中央。

社會局說，桃園本就以行政命令規範機構的錄影監視系統保存和調閱原則，畫面要清晰且至少保留1個月，將建議中央修法明文規定。

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