T1桃園雲豹職業籃球隊18日靠著黃奕勝演出個人生涯三分球新高紀錄，三分球投10中7，轟下23分，以及曾品富也有6顆三分球幫助，以84比75力退SBL台灣啤酒，奪得跨聯盟籃球邀請賽首勝，總教練劉嘉發對球員表現相當滿意，希望透過這場比賽增加球員們的自信及成長。

雲豹此戰派出與昨日相同的先發陣容，但命中率卻截然不同，一開賽就外線火力全開打出強悍氣勢，曾品富、黃奕勝各飆出4顆、3顆三分球，上半場打完全隊共投進10顆，也幫助球隊以43比39取得領先，下半場團隊持續開火，全場共轟19顆三分，用外線擊垮對手。

黃奕勝興奮地說：「昨天大家打得綁手綁腳、放不開而輸球後，回去教練就有特別告訴我們，外圍有空檔就要勇敢出手，沒進都算教練的，給我們球員很大的信心，今天大家都有把握住，希望能將這股氣勢延續下去。」

劉嘉發認為，經過昨日慘敗給中信後，球員們心態明顯調整，在場上完全展現出膽識，他說：「今天我們表現得非常好，品富很適合打三、四號位，我們對他非常嚴格，期許他越打越好，不過在兩分球投射及策應上傳球都需再加強，奕勝則是有很好的三分投射武器，練球、防守都很積極，我常提點他要將武器拿出來，未來希望他扮演好球隊第6人角色。」

同樣刷新個人三分球新高紀錄的曾品富，生涯首度打滿40分鐘，攻下19分、9籃板，他認為前一場全隊狀態都太緊繃，這場就放鬆打，他說：「今天打得手風順、防守端也改善不少，把平時練球的樣子都展現在場上，大家也都有做到教練所要求的東西，能贏下這場比賽真的很開心。」

除黃奕勝、曾品富外，陳孝榕攻下18分、9籃板、5助攻，鄭瑋則是拿下16分、4助攻，都是球隊能夠獲勝關鍵，雲豹明天起休兵兩天，下場比賽將在22日對上台中太陽，同樣將持續帶著永不放棄的精神，拼戰未來每場比賽。