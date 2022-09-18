今（18）日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，受地震災情影響，台東縣政府宣布海端鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉及延平鄉明（19）日停班停課一天。

台東縣政府指出，海端鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉及延平鄉多處道路因地震龜裂、塌陷或隆起，住家及校舍多有受損，山區落石坍方及部分村莊電力中斷，考量連續餘震不斷，恐有再次致災之虞，因此宣布5鄉鎮19日停班停課一日。

花蓮縣政府稍早也宣布，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉明（19）日停班停課一天。