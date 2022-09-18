新社區九庄媽文化協會理事長洪敬雯（左二）導覽收藏文物，背後的歷史與典故。（台中市政府提供）

為保存推廣新社九庄媽民俗文化資產，在台中市政府與新社九庄媽文化協會共同努力下，「新社九庄媽文化館籌備處暨文化推廣教育中心」18日揭牌。副市長令狐榮達出席揭牌典禮，表達市府對民俗無形文化資產的重視；並對地方人士保存在地文化的努力，表示支持與感佩。

令狐榮達表示，九庄媽遶境是新社地區非常重要的精神信仰，希望可藉著文化館的成立，發揚九庄媽繞境的精神，結合新社地區的花海觀光和特色農產，共同推動新社區文化觀光。

文化局副局長曾能汀指出，九庄媽繞境不但是台中市歷史悠久的民俗文資，也累積非常多的珍貴文物，需要適當的空間存放及展示；文化局很高興有機會參與推動九庄媽文化館籌備處暨文化推廣教育中心的成立。

文化局說，「九庄媽」是新社地方重要民間信仰，每年藉由巡視地方驅除邪煞、祈求合境平安，相關祭祀活動皆由輪值庄頭負責，有頭家爐主、也有巡境的範圍，形成「有神無廟」的地方性祭祀圈，深具特色。98年時登錄為台中市「民俗」無形文化資產。

新社區九庄媽文化協會理事長洪敬雯表示，新社九庄媽是新社居民很重要的信仰，200多年來維持有神無廟的傳統，使得每年有上百件文物隨著各值年庄駐駕在民宅一年，長年下來累積很多替換的祭祀物件、神袍、樂器等文物；協會爭取到新社區舊戶政事務所二樓空間作為珍藏、展示文物的地方，也將成為新社九庄媽民俗文化的教育推廣據點。